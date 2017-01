Rottweil Rutschpartien auf Schnee

Auf der Strecke zwischen Hardt und Sulgen kam eine 43-jährige Fahrerin aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und prallte mit einem VW zusammen. An diesem entstand Sachschaden von cirka 10 000 Euro, am Peugeot der 43-Jährigen Totalschaden in Höhe von rund 7000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Im Schwarzwald-Baar-Kreis blieben am Donnerstagmorgen vielerorts Laster aufgrund der starken Schneefälle stecken. Auf dem Nordring zwischen Villingen und Schwenningen kam ein Transporter ins Schleudern. Das Fahrzeug kam von der Straße ab und blieb auf der Seite liegen. Die Insassen kamen mit dem Schrecken davon. Während der Bergungsarbeiten musste die Straße halbseitig gesperrt werden. Heftig krachte es am Donnerstag außerdem auf der B 27 bei der Messe in Schwenningen. Eine 37-jährige Autofahrerin war ins Schleudern gekommen und mit dem Auto einer 56-Jährigen zusammengeprallt. Die Unfallverursacherin musste aus ihrem Auto geschnitten werden.

Insgesamt zeigt sich ein Polizei-Pressesprecher aber zufrieden mit der umsichtigen Fahrweise der Verkehrsteilnehmer: "Man darf die Autofahrer auch mal loben – sie fahren vorwiegend ordentlich und mit angepasster Geschwindigkeit."