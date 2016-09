Rottweil. Der Arbeitskreis der Lokalen Agenda 21 "Zusammenleben in der Gesellschaft" lädt am Samstag, 17. September, zum Stadtrundgang für Menschen mit und ohne Behinderung ein. Los geht’s um 13 Uhr am Sonnenparkplatz des Kapuziners. Auf mehreren Routen durch die Kernstadt soll das Augenmerk darauf liegen, welche Anforderungen an die Barrierefreiheit Personen mit Behinderungen haben. Im Anschluss an den Rundgang lassen sich im inklusiven Café – veranstaltet vom Mehrgenerationenhaus und von Solifer-Offene Hilfen – die Erfahrungen austauschen. Die Stiftung St. Franziskus stellt Simulationsbrillen zur Verfügung, die verschiedene Seheinschränkungen simuliert. Auch ein Rollstuhl und Rollatoren stehen bereit. Ruth Gronmayer, Behindertenbeauftragte der Stadt Rottweil, macht auf einen weiteren Aspekt des Rundgangs aufmerksam: Menschen mit und ohne Behinderung kommen ins Gespräch, unternehmen gemeinsam etwas und erarbeiten möglicherweise Lösungen.