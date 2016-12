Rottweil Rufs Hobby ist das Forschen

Rottweil. Der 17-Jährige ist ein echtes "Käpsele". Seit der siebten Klasse nimmt er an Wissenswettbewerben im Bereich Mathematik und Naturwissenschaft teil – und das ziemlich erfolgreich. Dass er zu den schlausten Köpfen in seinem Alter gehört, bewies er kürzlich beim internationalen Wissenswettbewerb Quanta in Indien. Zusammen mit seinem Freund Raphael Steiner aus Tuttlingen konnte er den Sieg in der Sparte Mathematik holen.

Die jungen Tüftler mussten sich in einigen Runden knifflige Fragen stellen: In der Vorrunde schriftlich, in den weiteren dann auf der Bühne vor Publikum. In der Endrunde ging es auch um Schnelligkeit: Wer zu erst glaubte, die Frage richtig beantworten zu können, drückte auf den roten Buzzer in der Mitte. Außerdem trat Lukas in der Kategorie "Mental Ability" an. Beim Beantworten von Logikfragen belegte der Rottweiler den vierten Platz.

Erfindung soll im Operationssaal helfen