Rottweil Rottweils jüngster Fußballclub

Zweite Mannschaft

Nach dem offiziellem Teil in der Stadthalle und einem Heimspiel habe vor allem die Schnitzeljagd an alle wichtigen Sueben-Orte in Rottweil bei den Mitgliedern und Freunden des Vereins großen Anklang gefunden. Freudig, berichtete Wagner von der neu gegründeten zweiten Mannschaft, die seit dieser Saison am Spielbetrieb teilnimmt. Auch um Nachwuchs im Vorstand müssten sich die Sueben keine Sorgen machen. Einstimmig ist Daniel Braunstein zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt worden. Er folgt auf Ruben Gihr, der aus zeitlichen Gründen aussteigt. Der Vorstand besteht nun aus Fabio Wagner (Vorsitzender), Jessica Prosser (Kassiererin) und Michael Walerus (Schriftführer). Der Ausschuss ist um zwei Personen gewachsen: Neu dabei sind Ruben Trevisol und Matthias Hermann. Neuer Kassenprüfer an der Seite von Fabian Zeller ist Philipp Groß.