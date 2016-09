Rottweil Rottweiler Trio holt WM-Titel

Rottweil. Gleich mehrere Höhepunkte reihten sich für die Fahnenschwinger des Fanfarenzuges Rottweil 1978 in den vergangenen Wochen aneinander. Den Auftakt machte Lorena Karbstein mit der Teilnahme am Eröffnungsprogramm der 54. Fußball-Bundesligasaison in der Münchner Allianz-Arena. Dort verstärkte sie mit Freunden aus Bretten, Rastatt und Bad Urach die Fahnenschwinger der Niederburg Konstanz. Vor circa 75 000 Zuschauern lieferten sie einen beeindruckenden Auftritt ab.

Vor rund einer Woche hatten die Rottweiler Fahnenschwinger bereits den nächsten Termin: die 15. Weltmeisterschaft im Fahnenhochwerfen. Diese wurde auf dem Marktplatz in Tauberbischofsheim ausgetragen. Das Siegertreppchen in der Kategorie "Damen offene Klasse" blieb fest in deutscher Hand. Den Weltmeistertitel holte sich Monique Heinichen vom Fanfarenzug Rintheim mit einer Wurfhöhe von 8,50 Metern. Lorena Karbstein, Fanfarenzug Rottweil 1978, erreichte mit acht Metern eine neue persönliche Bestleistung und belegte damit den zweiten Platz und wurde so Vizeweltmeisterin. Dritte wurde Jasmin Bellon vom Fanfarenzug Bad Urach mit 7,50 Metern.

Jessica Vogt, ebenfalls vom Rottweiler Verein, erreichte mit einer gültigen Höhe von sieben Metern Platz fünf hinter der Belgierin Anne Renders, die ebenfalls 7,50 Meter erreichte.