Beim Gottesdienst am ersten Adventssonntag sangen die Münstersängerknaben in der Rottweiler Kapellenkirche erstmals unter der Leitung ihres neuen Chorleiters Philipp Klahm. Das traditionelle Adventskonzert der Münstersängerknaben findet unter dem Titel "Macht hoch die Tür" am dritten Adventssonntag, 11. Dezember, ab 17 Uhr in der Predigerkirche statt. Die Zuhörer erwartet ein stimmungsvolles Programm mit Advents- und Weihnachtsliedern. Der Konzertchor wird in unterschiedlichen Besetzungen klangschöne Chorsätze a cappella und in Begleitung durch das Orchester Cappella vivace vortragen. Der Vorverkauf findet über das Buchungssystem der Touristinformation Rottweil und der Buchhandlung Klein statt. Foto: Hildebrand