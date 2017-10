Rottweil Rottweiler Kunden weiterhin vor Ort kompetent betreut

Als Teil der Sülzle Gruppe besitzt Sülzle Kopf Gebäudetechnik langjährige Erfahrung in der Sanitär-, Heizungs- und Energietechnik und entwickelt nachhaltige Energiekonzepte für Privathaushalte, Industrie und Kommunen. Dank der über 80-jährigen Erfahrung steht das Unternehmen aus Sulz-Bergfelden für kundenorientierte Betreuung und ist auch nach der Fertigstellung der Anlagen sowie Heizungs- und Sanitärinstallationen rund um die Uhr und auch an Wochenenden zu Diensten. "Mit dem neuen Standort erreichen wir unsere Kunden aus dem Landkreis Rottweil und der Umgebung in Zukunft wesentlich schneller und können sie noch umfassender und intensiver vor Ort betreuen", erklärt Henry Klein, Geschäftsführer bei Sülzle Kopf Gebäudetechnik.

Zum Portfolio der im Jahr 1950 gegründeten Firma Hans-Peter Stritt gehören hochwertige Einzellösungen und durchdachte Komplettsysteme für Heizung und Warmwasser. "Ich bin sehr froh mit Sülzle Kopf Gebäudetechnik einen erfahrenen Nachfolger gefunden zu haben, der den Standort komplett weiterführt", so Hans-Peter Stritt. Auch der Fuhrpark und die Mitarbeiter werden mit übernommen. "Dadurch bleiben den Stammkunden ihre vertrauten Ansprechpartner erhalten", betont Henry Klein. "Wir kümmern uns um das die komplette Projektabwicklung in der Heizungs- und Sanitärtechnik – von der Planung über die Montage bis hin zur Inbetriebnahme – und bieten zuverlässigen Kundenservice", beschreibt Klein. Andy Stocker wird Leiter des neuen Sülzle Kopf Gebäudetechnik Standortes und freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem Stritt-Team in Rottweil.