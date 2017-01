Rottweil Rottweiler Gymnasien informieren die Viertklässler

Alle drei Gymnasien sind ab 13 Uhr für Besucher geöffnet. Um 14 Uhr beginnt das offizielle Programm der Lernwerkstätten mit einem gemeinsamen Auftakt. Im Anschluss erleben die Kinder der Klassen vier an den drei Gymnasien eine altersgemäße Einführung in die Inhalte und Arbeitsweisen der Schulen. Die Lernwerkstätten der Gymnasien finden in diesem Jahr an folgenden Nachmittagen statt: Albertus-Magnus-Gymnasium: Mittwoch, 15. Februar, sowie Freitag, 24. März, jeweils von 14 bis 17.30 Uhr, Anmeldung unter Telefon 0741/ 34 66, Fax 0741/2 36 58 E-Mail sekretariat@amgrw.de Droste-Hülshoff-Gymnasium: Dienstag, 14. Februar, und Donnerstag, 23. März, jeweils 14 bis 17 Uhr. Anmeldung unter Telefon 0741/ 2 39 90, Fax 0741/1 56 49 oder E-mail poststelle@dhgym.rottweil.schule.bwl.de. Leibniz-Gymnasium: Freitag, 17. Februar, sowie Dienstag, 21. März, jeweils von 14 bis 17 Uhr. Anmeldung unter Telefon 0741/1 51 16, Fax 0741/20 07 oder E-mail poststelle@lg.rw.schule.bwl.de.

Die Anmeldungen erfolgen direkt an den entsprechenden Schulen, jeweils bis eine Woche vor dem angegebenen Termin. Der in den vergangenen Jahren zusätzlich angebotene gemeinsame Informationstag der drei Gymnasien an einem Samstag findet aufgrund dieses gezielten Angebots nicht mehr statt. Umso wichtiger ist daher der Besuch der jeweiligen Lernwerkstatt.