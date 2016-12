Rottweil Rottweiler erleben "Der Widerspenstigen Zähmung" mit

Getanzte Komödie

Dabei gewesen sind Schülerinnen, die bei zahlreichen Mysterienspiel-Aufführungen mitgewirkt haben und weiterhin mitwirken, sowie ehemalige Mitwirkende, die vor Jahren noch nicht die Gelegenheit hatten, an einer solchen Ballettfahrt teilzunehmen.

Nach der Ankunft besuchten einige den Stuttgarter Weihnachtsmarkt, einen der größten Europas. Manche hörten auch die Einführung zum Ballett im Opernhaus. Am Abend fanden sich alle ein zur Aufführung des Stuttgarter Balletts "Der Widerspenstigen Zähmung", eine der wenigen Ballett-Komödien überhaupt. Das Handlungsballett nach William Shakespeare (1564 bis 1616) und zur Musik von Kurt-Heinz Stolze nach Domenico Scarlatti war in der von humorvollen und sehr abwechslungsreichen Choreografie von John Cranko zu sehen. Laut Mitteilung hatte er es verstanden, die Komik der literarischen Vorlage perfekt in Ballett umzusetzen. Crankos neuartige Choreografien hatten das "Stuttgarter Ballettwunder" in den 1960er-Jahren begründet, heißt es weiter. Der Tanz, aber auch Körpersprache, Mimik und die ausdrucksstarken Gesten lassen die Handlung erfahrbar werden, obwohl kein Wort gesprochen wird.