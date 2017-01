Rottweil Rottweil wirft Hut in den Ring

Wie für die Freien Wähler liegen auch für Broß die Vorzüge Rottweils auf der Hand. Die Verkehrsanbindung sei besser, die Lage zentraler, Rottweil zudem mit dem Bau des neuen Gefängnisses sowie dem Sitz des Landgerichts der Justizstandort und auch die Autobahnpolizei Zimmern befinde sich in unmittelbarer Nähe. Angesichts einer entsprechenden Resolution des Oberzentrums Villingen-Schwenningen will sich da Rottweil mit seinen Vorzügen und Argumenten nicht verstecken, sondern legt diese dem Innenminister dar.

"Es spricht unglaublich viel für die Stadt Rottweil", meinte FWV-Stadtrat Peter Schellenberg. Mit seiner Anregung, "wir sollten uns ins Zeug legen", traf er im Gemeinderat auf denkbar breite Unterstützung – zumal dem Land auch Flächen und Gebäude für ein Präsidium angeboten werden könnten. "Wenn die Karten also neu gemischt werden, sind wir dafür, dass wir uns bewerben", stimmte der CDU-Fraktionssprecher Günter Posselt ebenso zu wie seine Kollegen im Rund. Still schweigend abzuwarten, war auch für Arved Sassnick (SPD) die schlechtere Alternative. Michael Gerlich (FDP) griff in seinem Kommentar zudem Broß’ Anmerkung auf, dass für Rottweil die Gefahr bestehen könnte, den Kripo-Standort zu verlieren. Jens Jäger (fraktionslos) schließlich verfiel in Anglerlatein: "Wer die Angel nicht auswirft, wird auch keinen Fisch an Land ziehen."

Das Signal nach Stuttgart fiel demnach einstimmig aus. Rottweil kann und will dem Land ein weiteres Mal in einer Standortentscheidung die Lösung bieten.