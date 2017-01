In der ganzen Stadt laufen die Vorbereitungen auf den Narrentag auf Hochtouren. Auch das Dominikanermuseum macht da keine Ausnahme. Dort sind im Rahmen des Ausstellungsprojekts "Vierfalt" die historischen Narrenkleider aus der Narrenstube des Stadtmuseums zu sehen. Großformatige Repliken von Fasnets-Postkarten vom Anfang des 20. Jahrhunderts bilden die Kulisse für die Präsentation von Sichlers Gschell, Schiermaiers Guller, Drehers Biß und Co. Beim temporären "Ortswechsel", so der Name dieser Ausstellung, offenbarten diese Kleider, dass sie ein Leben vor dem Museum hatten. Manches musste konserviert werden. Dabei kamen aber auch Details zutage, die ansonsten nicht dokumentiert sind. Dieser "Ortswechsel" hat übrigens Platz für einen weiteren gemacht: Im Stadtmuseum wird nachvollziehbar, dass Erich Hauser nicht nur streitbarer Stahlplastiker mit Hang zum Großen war, sondern auch als Larvenschnitzer auf sich aufmerksam machte. Die Ausstellung mit Larvenobjekten von Willi Bucher im Forum Kunst und die Präsentation von Narrenbüchern und Handhebete in 60 verschiedenen Schaufenstern in der Innenstadt komplettiert die "Vierfalt", die am Freitag, 20. Januar, eröffnet wird. Foto: Schnekenburger