Rottweil Romantische Strecke mit attraktivem Zugpferd

Die ersten Fahrten des Jahres gab es bereits an Ostern. Der nächsten Fahrttermin gibt es am Sonntag, 18. Juni. In den Ferienmonaten Juli und August werden die Fahrten dann an allen Sonntagen durchgeführt. Die Sonderzüge können sowohl für Ganztagesausfüge als auch nur auf Teilstrecken für kurze Fahrten genutzt werden. Der Fahrplan bietet zahlreiche individuelle Möglichkeiten.

Start des ersten Zuges und Ende des letzten Zuges ist jeweils am Rottweiler Bahnhof. Abfahrt ist dort um 10.11 Uhr. Weitere Halte zum Zu- und Aussteigen gibt es jeweils in Schwenningen, Villingen und St. Georgen. Längere, viereinhalb bis fünfstündige Aufenthalte können wahlweise zum Beispiel entweder in Hausach, in Triberg oder auch an der am Gutacher Freilichtmuseum (Vogtsbauernhöfe) eingelegt werden. In Hausach reicht dies für einen ausgiebigen Stadtbummel und für die Besichtigung des Modells der Schwarzwaldbahn im Maßstab 1:87 direkt gegenüber dem Bahnhof. In Triberg ist Zeit genug, unter anderem für einen Besuch Deutschlands höchster Wasserfälle, des Schwarzwaldmuseums und für einen Bummel durch das idyllische Städtchen mit gemütlicher Einkehr in einer der zahlreichen Lokalitäten. Zur Fahrt zwischen dem Bahnhof Triberg und dem Wasserfall kann bedarfsweise der "Wasserfall-Express", ein originelles "Straßenzügle", genutzt werden.

Die Ankunft des Dampfzugs wieder in Rottweil erfolgt gegen 18.45 Uhr. Als "Zugpferd" vor historischen Waggons kommt die 1936 bei Henschel und Sohn in Kassel gebaute Schnellzugdampflokomotive 01 519, die 170 Tonnen Gewicht auf die Waage bringt und knappe 2300 Pferdestärken leistet, zum Einsatz.