Rottweil Robert Kopf verabschiedet sich voller Wehmut

Als Geschenk der Kirchengemeinde erhielt Kopf eine Patenschaft für die Münstersanierung mit dem Bild der Heiligen Cäcilia vom Fenster über dem Hauptportal.

Für die Eltern sprach Christine Barth. Sie sagte, in den vergangenen vier Jahren seien die Sängerknaben zu einem wohlklingenden Chor zusammengewachsen, zu einer lebhaften Truppe. Sie betonte, dass Robert Kopf für die Choristen und die Chorknaben ein Chorleiter mit viel Herz, Zugewandtheit und ohne jegliche Zeiteinschränkung gewesen sei. Damit er in Rottenburg keine kalten Füße bekomme und stets fest auf dem Boden stehe, bekam er als Abschiedsgeschenk gestrickte Socken überreicht. Ein Glas voller bunter Zaubermurmeln solle ihm überdies in stressigen, anstrengenden und wehmütigen Stunden helfen. Werner Mezger bedankte sich bei Kopf im Namen des Fördervereins der Münstersängerknaben.

Robert Kopf dankte schließlich allen, die ihn bei seiner Arbeit in den vergangenen Jahren unterstützt haben. Er habe immer den Rückenwind gespürt, die tatkräftige Unterstützung seitens der Kirchengemeinde und auch von den Eltern. Sichtlich schwer fielen ihm seine Abschiedsworte an die Buben. Immer wieder versagte dabei seine Stimme.

Der Elternverein hatte zur Verabschiedung noch alles für einen Stehempfang vorbereitet. Und so stießen dann die ganze Chorgemeinschaft und etliche Kirchenbesucher noch gemeinsam auf das Wohl von Robert Kopf an und gaben ihm ihre besten Wünsche mit auf den Weg in die Bischofsstadt.

Stöffelmaier gab auch noch den Namen des neuen Chorleiters bekannt: Philipp Klahm. Das Adventskonzert in der Predigerkirche werde bereits unter der Leitung des neuen Dirigenten stattfinden.