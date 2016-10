Rottweil Riesenfreude aus kleinen Kartons

Rottweil. Besondere Glücksmomente bescheren bunt beklebte Schuhkartons notleidenden Mädchen und Jungen in Bulgarien, Rumänien, Polen, Weißrussland, in der Slowakei, der Ukraine und vielen anderen Ländern. "Für manche Kinder ist es das erste Weihnachtsgeschenk ihres Lebens", weiß Annerose Bergander. Seit vielen Jahren koordiniert sie zusammen mit ihrem Ehemann Klaus die Aktion in Rottweil und Umgebung. "Schön finde ich, dass jeder die Möglichkeit hat, ein persönliches Geschenk vorzubereiten. Man kann sich Gedanken machen, wen man beschenken will und was dem beschenkten Kind besonders viel Freude bereiten kann." Ein persönlicher Gruß mit einem Foto oder ein paar lieben Worten werte den Schuhkarton noch mehr auf, sagt Bergander.

Immer wieder sei sie fasziniert, wie viele Menschen mitmachen und wie viel Freude die Päckchen bereits in Deutschland bereiten. Ganze Familien, Kindergärten, Schulen, Firmen und Vereine packten mit und entdeckten das Glück des Schenkens für sich.

"Man stellt sich vor, wie sich die Kinder freuen"