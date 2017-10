Rottweil Respekt: ein komisches Plädoyer

Aufpassen muss man: Driften in den musikalischen Einlagen schöne Volkslieder ins Völkische ab? Anspielungen auf die Lokalpolitik in Rottweil spicken die Komödie. Ein Muster ist etwa die notorische Besserwisserei und Vereinfachung.

Wer sind die AfD-Wähler im reichen Baden-Württemberg? Benachteiligte Abgehängte oder sind die meisten doch durchschnittlich gebildet und gut situiert? "Es ist unterirdisch. Kulturverwahrlosung findet statt. Und Gauland macht nicht froh", sagt Staatsmann mit Schaudern. Differenzierter sollten die Leute werden, genauer wahrnehmen, denken. Die Diskussionskultur verrohe, doch Kultur gehöre zur Gesellschaft. In Zeiten der Unsicherheit sei es oft leichter, sich in Vereinfachungen zu flüchten, statt Spannungen und Zerrissenheiten auszuhalten. Zu den "deutschen Ideologien" gehöre ein verbreiteter Wagner-Enthusiasmus mit Hang zum Untergang. Adolf Hitler, als ein glühender Verehrer des Komponisten, besuchte in Wien sehr viele Wagner-Opern – und begann seine "Götterdämmerung" Deutschlands zu inszenieren.

Auf der Theaterbühne werden mit anspruchsvoller Komik Kuriositäten aufspießt. Theorien von Höcke sind im Stück verwoben. Lust macht die Komödie – und regt zum Nachdenken an. Gehörig. Herzblut steckt in der Realisierung. Finanziell unterstützt wird das Zimmertheater durch den Innovationsfonds Kunst Baden- Württemberg. Das ist für Staatsmann und Schültke eine Anerkennung der Leistung, die gut tut. Dennoch hofft die Truppe auf volle Theatersäle, um gut über die Runden zu kommen. Ans Herz legen die Intendanten die Komödie auch Schulklassen.

Weitere Vorstellungen sind am 14., 20., 21. und 27. Oktober, am 4., 11., 17., und 18. November sowie am 2., 16., 29., 30. und 31. Dezember, jeweils ab 20 Uhr im Zimmertheater Rottweil, Telefon 0741/89 90 oder E-Mail info @zimmertheater-rottweil.de. Karten kosten 15 Euro (ermäßigt 7,50 Euro). Zimmertheater Spezial: Am 21. Oktober und am 11. November gibt es im Anschluss an die Vorstellungen ein gemeinsames Essen im Zimmertheater mit politischen Tischgesprächen.