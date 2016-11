Rottweil Renommierte Autorin holt Lesung nach

Gudrun Mebs wurde 1944 in Bad Mergentheim geboren und wuchs in Frankfurt auf. Sie besuchte die Schauspielschule, lernte in Paris das Seiltanzen und reiste mit einer Theatergruppe um die Welt. 1980 begann sie aus Langeweile, Bücher und Hörspiele für Kinder zu schreiben. Sie gehört zu den renommiertesten deutschen Autorinnen des Kinder- und Jugendbuchs und erhielt unter anderem 1984 den Deutschen Jugendliteraturpreis und 1995 das Bundesverdienstkreuz.

Zu ihren bekanntesten Titeln zählen neben den Geschichten von Oma und Frieder auch "Sonntagskind", "Petersilie Katzenkind" oder auch kindgerechte Sachbücher wie "Erzähl mir was vom Himmel und der Erde" und "Philosophie ist wie Kitzeln im Bauch". Jetzt im Herbst erscheint ihr Buch "Mit Mathe kann man rechnen".

Am Samstag, 12. November, wird ab 15 Uhr im Bilderbuchkino "Der kleine Gott und die Tiere" gezeigt und von 15.30 bis 17 Uhr gibt es wieder ein Bastelangebot für Kinder. Am Sonntag, 13. November, wird Gudrun Mebs ab 15 Uhr vorlesen.