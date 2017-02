Rottweil Reifezeugnis des Herzens ausgestellt

Der Abiball, der als eine Art Filmpreisverleihung à la Hollywood veranstaltet wurde, sollte nicht nur zum Feiern des bestandenen Abiturs der gesamten Schule dienen. Es sollte auch eine Art "Charity-Event" (Wohltätigkeitsveranstaltung) sein. So, wie es in Hollywood vorkommt. Ziel ist es, gleichaltrigen Menschen dazu zu verhelfen, ebenfalls die Chance auf einen Schulabschluss zu bekommen.

Die Deutsche Knochenmarkspende (DKMS) ist eine von unzähligen Organisationen, die indirekt zu so einer Chance verhilft. Den Menschen, die, bevor sie das nötige Alter erreichen, um einen Schulabschluss zu machen, an Krebs erkranken, welcher nur eventuell mit einem genetischen Zwilling heilbar sein kann, versucht die DKMS zu helfen, die Hoffnung Realität werden zu lassen.

Von uns wird sie mit 2000 Euro unterstützt. David Eglof, der im Namen der DKMS die Spende von uns entgegen genommen hat, ist selbst schon Spender geworden. Bei der Typisierungsaktion im Kraftwerk Rottweil im Mai vor zwei Jahren hat er sich gemeinsam mit 3500 potenziellen Lebensrettern registrieren lassen und ist, so wie es bis zum jetzigen Zeitpunkt aussieht, zum Lebensretter geworden.

Davids Botschaft: Es ist für jeden Menschen mit Voll­endung des 18. Lebensjahres möglich, es ist einfach, es ist schmerzfrei und der Vorgang an sich diskret und, verglichen mit dem Aufwand, ein so unfassbar großer Erfolg. Warum also sich nicht als Lebensretter zur Verfügung zu stellen? Weitere Informationen sind mit einem Mausklick am Computer zu erlangen unter: https://www.dkms.de/de/spender-werden.

Temporär aktuell, deshalb aber umso dringender, ist unser zweites Spendenziel. Die Mitglieder des Freundeskreis Asyl Rottweil haben in der vergangenen Zeit schon so manche Träume wahr machen können. Perspektivlose Menschen, die nie ihr Land verlassen wollten und es dann gezwungenermaßen doch taten, aufgrund unmenschlicher Verhältnisse in ihrer Heimat, kamen hier her, mit der Hoffnung, in Frieden leben zu können. Der Freundeskreis Asyl Rottweil setzt sich mit beeindruckendem Engagement bei Möglichkeit für jeden einzelnen ein.

Er ist jedoch auf die finanzielle Hilfe anderer angewiesen, die vielleicht nicht die Kapazität haben, sich zu engagieren. Und so hat der Freundeskreis Asyl Rottweil erneut eine Spende vom Droste-Hülshoff-Gymnasium Rottweil erhalten. Dieses Mal kommen 2000 Euro speziell vom Abiturjahrgang 2016 für Flüchtlinge im selben Alter.

Das Ziel dieser Spende soll sein, dass auch ihnen die Möglichkeit gegeben wird, einen Schulabschluss zu machen, so wie sie es vielleicht vor der Flucht geplant oder sich erträumt hatten. Auch hier ist jeder, der in irgendeiner Weise in unserer Spendenaktion involviert war, Traumerfüller hoffnungsloser Menschen geworden.

Da es uns als Stufe und gleichzeitig als ein so tolles Team nie gegeben hätte, wenn es das DHG nicht gäbe, so hat der Förderverein des Droste-Hülshoff-Gymnasiums Rottweil von uns eine Spende von rund 300 Euro erhalten. Damit lassen wir die acht Jahre Schulzeit auf dem DHG mit einem guten Gefühl hinter uns und erinnern uns immer wieder gern an die überraschende Menge an Spenden.