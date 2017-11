Rottweil Regen sorgt für viele Gäste

Denn eines hat sich mittlerweile weit über die Grenzen der Kreisstadt herumgesprochen: Am "Eine-Welt-Tag" kommen hochwertige Kunstgegenstände oder zahlreiche Ölbilder, besonders opulente Bildbände und viele andere Raritäten zum Verkauf, die für die normalen Verkaufstage während des Jahres zu schade sind, weil sie unter Wert verkauft werden müssten. So treffen sich hier dann ganz bewusst Sammler oder Liebhaber, die für ein besonderes Stück auch bereit sind, den einen oder anderen Euro mehr zu investieren. Und sie wurden wirklich nicht enttäuscht. In jedem Bereich wurden wieder tolle Waren angeboten wie im Ketteler-Zimmer besonders schöne alte Bibeln mit Leder-Einband, zahlreiche Bücher über Rottweil und seine Umgebung, großformatige Bildbände oder natürlich das allgegenwärtige Thema Luther. Das Personal im "Münster"-Stüble bot eine Vielzahl von Besteck, Geschirr oder Glaswaren an. Tolle Ölgemälde, Bilder, gebrauchte Gitarren und sogar ein historischer Schallplattenschrank mitsamt Schellack-Abspielgerät und Platten warteten auf ihre Abnehmer. Selbstverständlich war der Bücherkeller zugänglich, aus dem die Kunden ganze Stapel von günstigen Büchern heraustrugen.