Rottweil Reformations-Krimi mit Simone Dorra

1550 – eine Zeit religiöser Umbrüche in Württemberg. Bruno von Eberstein stirbt an einem mit Schierling vergifteten Essen, während er seine Mutter in Cannstatt besucht. Aber wer wollte den Tod des sympathischen jungen Adligen? Valentin Schmieder, ein protestantischer Theologe aus Tübingen, wird beauftragt, den mysteriösen Fall aufzuklären. Mit Unterstützung der streng katholischen Nonne Fidelitas sucht Valentin im Dickicht undurchschaubarer Ränke und gut gehüteter Geheimnisse die Wahrheit. Das erweist sich jedoch weitaus schwieriger als erwartet. Und als nach einem nächtlichen Überfall Fidelitas plötzlich spurlos verschwindet und Valentin sich auf die Suche nach ihr macht, gerät er selbst unversehens in Gefahr.

Simone Dorra führt ihre Protagonisten mit sicherer Hand durch ein Labyrinth voller Rätsel und zeichnet dabei das detailreiche Bild einer von Konflikten, Hass und Verwirrung gezeichneten Epoche, in der ein Kaiser versucht, den alten Glauben wiederherzustellen, obwohl der neue längst Wurzeln geschlagen hat.

Wer das Buch aus dem Silberburg-Verlag und seine Autorin kennenlernen will, ist am Freitag, 2. Juni, von 19 bis 21 Uhr in "Glückseligkeiten von Rau" willkommen. Karten zum Preis von fünf Euro sind bei Glückseligkeiten von Rau zu bekommen.