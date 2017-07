Rottweil Reformation für Kinder spannend erzählt

In einer Art Zeitreise werden die Ereignisse vor 500 Jahren spannend erzählt und in kindgerechter Form in sechs Szenenbildern dargeboten. Das Stück handelt von einem Gewitter, dem Klosterleben, dem Ablasshandel, den Hammerschlägen in Wittenberg, Luthers Standfestigkeit und einem großen Schatz. Dabei geht es nicht so sehr um die Frage, ob Luther wirklich gesagt hat: "Hier stehe ich, ich kann nicht anders", sondern es soll vielmehr deutlich gemacht werden, was Luther an der Kirche wichtig war, und wie seine Ideen die ganze Gesellschaft geprägt haben.

Auch die Gottesdienstgemeinde ist aktiv am Geschehen beteiligt. Pfarrerin Annegret Künstel hat zu dem Singspiel einen Text verfasst, der die Grundlagen der Reformation zusammenfasst: "Allein der Glaube". Sie wird zusammen mit den Kinderkirchhelferinnen den Gottesdienst gestalten.

Es musizieren unter der Leitung von Johannes Vöhringer die Kinderchöre der Kirchengemeinde und Instrumentalisten mit Florentin Lorenz als Martin Luther.