Rottweil Rebholz-Gruppe tüftelt weiter an Plänen fürs Alte Spital

Im Oktober waren die Pläne für den Umbau im Bauausschuss vorgestellt worden (wir berichteten), seither hatte man nichts mehr von dem Projekt gehört. Wie Günter Tarlatt von der Rebholz-Immobiliengruppe nun im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt, werde an den Plänen weiter gearbeitet. In Partnerschaft mit Rottweiler Unternehmen entwickle man ein Konzept für die Nutzung des Alten Spitals als Hotel, so Projektentwickler Günter Tarlatt. Beteiligt sei unter anderem Merz Immobilien. "Mit der Stadt sind wir im Gespräch."

Die Pläne hatten im Bauausschuss allerdings für gemischte Reaktionen gesorgt. Zwar ist die Freude über einen Investor, der in der Stadt ein Hotel realisieren will, grundsätzlich groß, mit dem Projekt im Alten Spital sind allerdings einige etwas heiklere Themen verbunden. Um einen rentablen Hotelbetrieb gewährleisten zu können, strebt die Rebholz-Gruppe mindestens 100 Zimmereinheiten an. Und dafür sind größere Eingriffe in das derzeit bestehende Gebäudeensemble – und eventuell sogar in die Stadtmauer – vonnöten. Ein Teil der Zimmer soll im Spital selbst entstehen, für den anderen Teil ist ein Neubau im rückwärtigen Bereich geplant. Dafür wiederum müsste das Gebäude St. Anna abgerissen werden. Und: Für die Gäste müssen Stellplätze her, die mit einer Tiefgarage geschaffen werden sollen. Dies sei freilich eine sehr teure Möglichkeit, so Tarlatt, aber: "Ein Hotel ist so gut, wie es angefahren wird."

Der Vorentwurf sah außerdem vor, dass der Neubau über die Stadtmauer hinausragt. Etwas, dass mit dem Geschichtsverein nicht zu machen sei, hatte Jürgen Mehl (SPD) im Oktober erklärt. Ein Thema ist laut Tarlatt weiterhin ein Schrägaufzug vom Neckartal nach oben in die Stadt und damit der mögliche Anschluss an den Ringzug.