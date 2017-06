Rottweil Reanimation steht künftig auf Stundenplan

Am Leibniz-Gymnasium hat sie bereits vor Jahren die Erste-Hilfe-AG für Schüler mit ins Leben gerufen, nun wollen die Leibnizianer einen Schritt weiter gehen.

"Mit der Teilnahme an der Landesinitiative "Löwen retten Leben" sollen alle Schüler ab Klassenstufe sieben ausgebildet werden", erklärt Wohlgemuth, die gemeinsam mit Monika Berlip die Kollegen für das Projekt als Multiplikatoren schult. "Letztlich hilft nur das regelmäßige Training, um einen Automatismus zu erzielen. Das muss so selbstverständlich ablaufen wie Zähneputzen", so Wohlgemuth. Mit den Übungspuppen gehe es darum, zu lernen, eine Herz-Druck-Massage professionell auszuführen, selbst wenn man als Jugendlicher noch mit unterschiedlichen Körperbau-Bedingungen zurechtkommen müsse.

Hemmschwelle sinkt

"Patienten oder Unfallopfer müssen dafür nicht einmal mehr vom Ersthelfer beatmet werden", erklärt Wohlgemuth. "Der Sauerstoff im Blut reicht für etwa fünf Minuten", betont sie. In Deutschland sei allerdings die Statistik noch viel zu schlecht, wenn es um die Reanimation bei plötzlichem Herzstillstand gehe. Hier will die Landesinitiative Abhilfe schaffen.

"Lerning by doing", lautet der Ansatz. Man erhofft sich so, die Hemmschwelle für eine Laienreanimation gerade bei jungen Leuten zu senken. "Wir werden das Vorgehen regelmäßig im Unterricht mit den Schülern üben", sind sich Ruf und Hugle einig.