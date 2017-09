Rottweil Realschule Rottweil feiert 50-jähriges Bestehen

Dass die Realschule eine solide Bildung vermittelt, auf die die Schüler nach der zehnten Klasse aufbauen können, zeigen die Abschlussjahrgänge der zurückliegenden Jahre: Von den durchschnittlich 120 Absolventen besuchen im Anschluss zwei Drittel ein berufliches Gymnasium oder ein Berufskolleg, ein Drittel beginnt eine Ausbildung im Dualen System. Es ist nicht verwunderlich, dass mittlerweile einige Lehrer an der Realschule Rottweil unterrichten, die früher hier die Schulbank gedrückt haben.

In die Vorbereitung der Feierlichkeiten werden neben den Schülern ehemalige Lehrer, Schüler und Eltern einbezogen. Gefeiert wird dann am Ende des Schuljahres: am Donnerstag und Freitag, 19. und 20. Juli.

Zum Jubiläum wird es eine Festbroschüre geben. Dafür ist die Schulleitung auf der Suche nach Bildern aus vergangenen Zeiten. Wer solche für eine Veröffentlichung zur Verfügung stellen möchte, kann sich über die E-Mail-Adresse info@realschule-rottweil.de melden. Darüber hinaus sind Beiträge für die Festbroschüre willkommen. Für ehemalige Schulchorteilnehmer gibt es über die E-Mail-Adresse schulchor.rsrw@gmail.com nähere Details.