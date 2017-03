Rottweil. Harald Becker kandidiert für das Amt des Oberbürgermeisters in Rottweil. Diese Mitteilung erreichte die Redaktion am gestrigen späteren Abend per E-Mail. Der Spaichinger ist nach eigenen Angaben 52 Jahre alt und gelernter Koch. Er ist stellvertretender Landesvorsitzender der Partei "Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz (Tierschutzallianz)" und stellvertretender Kreisvorsitzender von Tuttlingen. Im Vordergrund stehen für ihn die Bürger aus Rottweil, die er bei allen wichtigen Fragen ins Boot holen möchte. Ein Für- und Miteinander liege ihm am Herzen. Persönlich kämpfe er in seiner Partei um Menschenrechte, Freiheitsrechte wie Legalisierung von Cannabis, mehr Bürgerbeteiligung. Außerdem liege ihm der Tierschutz am Herzen.