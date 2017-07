Rottweil Rainer Müller würde sofort beim Kommandanten stehen

Nun, es könnte auf dem kleinen Dienstweg passieren, denn als Rainer Müller mit Beendigung seines 65. Lebensjahres in die Alterswehr wechselte, übergab er die Aufgaben des Stadtbrandmeisters an seinen Sohn Frank Müller. Indes: Müller senior steckt seither nicht verbittert den Kopf in den Sand. Im Gegenteil: Mit seiner Erfahrung aus all den Jahren ist er für die Feuerwehr in der Stadt, im Kreis und im Land nach wie vor ein wichtiger und geschätzter Ansprechpartner und Ratgeber.

Zum Abschied in die Rente "habe ich neue Posten bekommen", erzählt Müller. Seit zweieinhalb Jahren sitzt er nun im Ausschuss des Landesfeuerwehrverbandes für das Hotel St. Florian. Für Angehörige der Wehren in den Kreisen Rottweil, Tuttlingen und Schwarzwald-Baar organisiert er die Aufenthalte in dem jüngst erst für 11,5 Millionen Euro fit gemachten Sozialwerk in Titisee-Neustadt.

In Rottweil ist Rainer Müller im Ausschuss der Alterswehr engagiert, zudem für die Feuerwehr mittlerweile ganz offiziell als Archivar tätig. "Seit 30 Jahren sammle ich sowieso jeden Zeitungsausschnitt", verweist er auf eine lückenlose Dokumentation der Pressearbeit. Nicht weniger akribisch hält Müller den Baufortschritt am neuen Feuerwehrhaus fest. Berichtet er von dem Projekt an der Schramberger Straße, spricht er von seinem Lebenswerk. Von 1999 datiert der schriftliche Antrag, den Rainer Müller damals auf den Weg gebracht hat.