Rottweil RadKultur befragt Schulen zum Radverkehr

Vor Abschluss der Umfrage mochte die Gruppe sich noch nicht auf Forderungen festlegen. Doch einige Blicke in die Zukunft riskierte sie schon. Frank Sucker stellte etwa fest, dass beispielsweise übers Umweltbundesamt der Druck wächst, Tempo 30 in Städten als Regelgeschwindigkeit zu ermöglichen. Das könne dem nichtmotorisierten Verkehr das Leben erleichtern. Andrea Busch regte an, die Radwegführung von der Oberndorfer Straße in die Flötlinstorstraße übersichtlicher zu gestalten. Eine andere Idee: Trotz schmaler Fahrbahn zu prüfen, ob sich die Einbahnstraße am Stadtgraben nicht für den radelnden Gegenverkehr öffnen lässt.

Weitere Informationen: www.umfrageonline.com/s/RadKultur