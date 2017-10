Rottweil Quartett webt nuancenreichen Klangteppich

Bereits vor vier Jahren begeisterte der Trompeter aus Karlsruhe mit zwei Begleitern das Rottweiler Publikum. Am Freitag nun legt er mit seinem gerade ein Jahr alten Quartett im einst klösterlichen Speisesaal einen dicht gewebten, farb- und nuancenreichen Klangteppich aus. Ob beim melancholischen, fast schon düsteren "Fahrstuhl zum Schafott", dem Urlaubslaune versprühenden "Just a litte song from Santa Lucia" oder dem bewegenden Cohen-Cover "Halleluja" – Siffling zeigt sich als facettenreicher Kompositeur, Arrangeur und exzellenter Musiker.

Seinen kongenialen Partnern – Posaunist Uli Röser, Hammond-Organist Thomas Bauser und Schlagzeuger Daniel Mudrack – lassen die Arrangements reichlich Raum für eigene musikalische Höhenflüge. Und die zelebrieren alle vier in spannungsreichen, teils minutenlangen Soli mit großem Schwung und hoher Konzentration. Scheinbar mühelos reizen die Musiker ihre Instrumente aus. Nur Sifflings launige Bemerkungen zwischen den Stücken lassen darauf schließen, dass Musizieren harte Arbeit ist.

Zwei Sets, eine Pause, und, wie immer bei Siffling, eine einzige Zugabe müssen reichen. Wer mehr möchte, wird auf den nächsten Auftritt und zahlreiche Tonträger verwiesen. Der Appetit darauf im Refektorium ist groß.