Rottweil Psychologische Workshops in aller Welt

In Heidelberg hat Bernhard Trenkle auch seine zweite Leidenschaft entdeckt: Ab 1980 organisierte er mit einem Mediziner an der Uni Seminare für Studenten und Ärzte. Als Referenten luden die beiden amerikanische Therapeuten ein. Wenn sie sich keine Reise zu den Experten leisten konnten, dann sollten diese eben zu ihnen kommen.

Nach dem Studium war Trenkle in der dortigen Uniklinik tätig. In der Sprachabteilung behandelte er Stotterer oder heisere Sänger und Lehrer. Dabei nutzte der junge Psychologe auch die Hypnose – ein neues Vorgehen.

Dass es ihn und seine Familie schließlich nach Rottweil verschlug, lag tatsächlich an der guten Luft. Seine Tochter hatte Krupphusten, und die Eltern schauten, wo in Deutschland sie am besten leben könnte. So kamen die Trenkles in die Stadt, und der Psychologe gründete vor 30 Jahren hier das Milton-Erickson-Institut in der Bahnhofstraße, wo er bis heute lebt und arbeitet.

Noch immer behandelt er Patienten. Noch immer Stotterer, aber auch Menschen mit chronischen Schmerzen. Zudem therapiert er Paare und Patienten, die an einer Phobie oder Panik leiden sowie Schüler oder Studenten mit Prüfungsangst. Mehr Raum nehmen allerdings längst Seminare ein, die er für Kollegen und Firmen gibt, sowie die Organisation von Konferenzen und Workshops, und dies in aller Welt. Da komme ihm sein Wirtschaftsingenieur-Studium zugute, bei dem er Planungstechnik gelernt habe, erzählt Bernhard Trenkle. Die konnte er gut brauchen, etwa bei der ersten Großkonferenz, die er 1994 in Hamburg mitgeplant hat. 6000 Experten nahmen daran teil.

Über die Jahre hat er ein Netzwerk mit internationalen Kontakten aufgebaut. So kommt Trenkle zu namhaften Referenten für seine Kongresse. Dazu gehören etwa die regelmäßigen Kinderhypnosetagungen in Heidelberg, Konferenzen zum Thema "Mentales Stärken" oder deutsch-nepalesische Ärzte- und Psychologentagungen in Kathmandu. Inzwischen organisiert sein Sohn Andreas die Veranstaltungen federführend.

"Hirschhausen kenn ich, seit er noch Arzt war", erzählt Bernhard Trenkle. Als Teilnehmer sei Eckart von Hirschhausen einst auf einem seiner Kongresse gewesen, inzwischen kommt der bekannte Kabarettist und Mediziner als Referent. Und Hans-Dieter Hermann, Psychologe bei der Fußballnationalmannschaft, wird bei der nächsten Konferenz sprechen. Einen Hauptvortrag hält bei der "Mentales Stärken"-Konferenz im Herbst aber der Schweizer Bertrand Piccard, der 2015/2016 mit einem Solarflugzeug die Welt umrundete.

Auch den kennt Trenkle schon lange. Passenderweise lernten sich die beiden, Piccard ist Psychiater, auf einem Flug zu einer Konferenz in San Diego kennen. So kam’s, dass der Rottweiler den Abenteurer vor dessen Weltumrundung zum Thema Selbsthypnose beriet. Denn nur so konnte Bertrand Piccard Alleinflüge von bis zu 72 Stunden ohne Schlaf bewältigen.

Bernhard Trenkle trifft interessante Menschen und besucht interessante Orte: Iran, China, Polen, Amerika, Österreich und die Schweiz. Regelmäßig ist er dort unterwegs. Das liegt auch daran, dass er sowohl im Vorstand der internationalen Hypnosegesellschaft als auch der Milton-Erickson-Foundation mit Sitz in Phoenix (USA) ist.

Auch mit 67 denkt er nicht ans Aufhören. "Für mich ist die Arbeit Hobby", sagt er. Womöglich, wie eine Schweizer Kollegin vermute, schlagen aber auch seine Vorfahren, die Schwarzwald-Bauern waren, durch: "Wenn man einen Tag das Schaffen aufhört, geht der Hof ein", scherzt Bernhard Trenkle. Das wiederum passt zu seiner Autorentätigkeit. Unter anderem hat er das "Ha-Handbuch der Psychotherapie" geschrieben. Ein Witzbuch.