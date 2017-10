Rottweil Promillebrille öffnet Eltern die Augen

Rottweil. Knapp 200 interessierte Eltern, aber auch Lehrer, Referendarinnen und die Schulleitung wurden durch spannende Vorträge über legale und illegale Drogen, deren Gefahren und Folgen informiert. Bereits seit mehreren Jahren wird am LG die Drogenprävention groß geschrieben und in Zusammenarbeit mit der Rottweiler Polizei und den Lehrkräften in den Unterricht integriert. Mit der Einführung dieses neuen Elternabends will die Schule nun auch die Eltern mit ins Boot holen. "Vater, Mutter, Kind… Drogenprävention geht alle an", erklärte Beatrice Schmidberger, die stellvertretende Schulleiterin des LGs. "Aus diesem Grund haben wir uns in diesem Schuljahr dazu entschieden, einen klassen-übergreifenden Elternabend für alle Interessierten anzubieten."

Neben allgemeinen Informationen zu den unterschiedlichen Drogen berichteten Jörg Hügel von der Beratungsstelle Sucht und die beiden Polizeibeamten Maren Hagel und Joachim Röckle von der Ermittlungsgruppe Rauschgift des Polizeireviers Rottweil darüber, welche gravierende Folgen der Drogenkonsum für Jugendliche mit sich bringt und wie sich dieser Konsum in den vergangenen Jahren verändert hat. Speziell wurden die Eltern auch über die sogenannten Einstiegsdrogen Nikotin und Alkohol informiert. Eine Promillebrille für den Selbstversuch, Geruchsproben und ein Drogenkoffer veranschaulichten das Gehörte und machten die Vorträge noch interessanter und lebensnaher. So hatten die Eltern die Möglichkeit, die Welt durch die Augen eines Betrunkenen zu sehen und ihre Nasen für den speziellen Geruch von Gras, Cannabis und Co. zu sensibilisieren.

Die Referenten gaben den Eltern und Lehrkräften Tipps im Umgang mit Pubertierenden an die Hand und zeigten erste Warnsignale auf. Unter dem Slogan "Kiffen früher – Kiffen heute?" widmete die Rottweiler Polizei einen Teil ihres Vortrages den steigenden Gefahren beim Konsum vom Marihuana, Cannabis und Haschisch. Diese würden zunehmend von Dealern mit anderen Stoffen gestreckt und auch der THC-Gehalt sei deutlich höher als noch vor zehn Jahren. Außerdem wiesen die Beamten darauf hin, dass das Einstiegsalter der Konsumenten immer weiter sinke.