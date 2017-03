Rottweil Programmierbare Maschinen immer wichtiger

Damit dies auch so bleibt, befassen sich derzeit Experten damit, Neuerungen wie der Einsatz von programmierbaren Maschinen oder das Verarbeiten von künstlich hergestellten Steinen mit in die Ausbildungsordnung aufzunehmen, die ab 2018 gelten soll. Ebenso wird die Kundenorientierung eine größere Rolle spielen.

Traditionsbewusst und innovativ stellen sich die Betriebe den heutigen Marktgegebenheiten. Sei es beim Steinmetz am Bau oder aber auch auf dem Friedhof.

Neben den Aktivitäten des vergangenen Jahres sprach der Obermeister auch die vielfältigen Dienstleistungsangebote der Innung in Verbindung mit dem zuständigen Landes- und Bundesinnungsverband an. Fachregeln und somit auch Qualitätsstandards werden im Rahmen der Handwerksordnung gesichert. Den angeschlossenen Innungsbetrieben eröffnet sich damit aber auch eine bunte Dienstleistungspalette, die sich in technischer, juristischer und betriebswirtschaftlicher Beratung widerspiegelt.