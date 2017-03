Rottweil Programm wird vorgestellt

Rottweil. Mit einem Kammerkonzert gibt der Freundeskreis Sommersprossen an der Mitgliederversammlung einen Vorgeschmack auf das Jubiläumsprogramm des Musikfestivals. Große Ereignisse werfen bekanntlich ihre Schatten voraus – und so fällt vom großen Schatten, den das 50-jährige Jubiläum des Rottweiler Musikfestivals Sommersprossen – eines der ältesten Musikfestivals Baden-Württembergs – Mitte 2017 wirft, auch ein kleiner auf die am Freitag, 3. März, stattfindende Mitgliederversammlung des Freundeskreises Sommersprossen Rottweil.