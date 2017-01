Rottweil Programm mit Rekord-Umfang

Ebenfalls konnte das Angebot bei den Gesundheits-, Sport- und Entspannungskursen erweitert werden. Einen Schwerpunkt bilden dabei Fitnesskurse wie Bodystyling. Das Angebot an Zumba wurde nachfragegerecht verdoppelt. Auch gibt es deutlich mehr Yoga-Kurse. Qigong, Selbstverteidigung, Wirbelsäulengymnastik und ein spezieller Fitnesskurs für Personen im Alter ab 65 Jahren runden das Programm ab.

Eine große Auswahl an Koch- und Backkursen finden sich ebenfalls wieder im Programm. Nach einer Pause bietet die VHS auch wieder Weinseminare mit der Sommelière Kristina Bantle an.

Das Angebot an EDV-Kursen reicht von Grundlagenkursen, über MS-Office, Internet- und Webdesign-Kursen bis zu Smartphone und Tablet-Nutzung. Fotografie- und Fotobuch-Kurse ebenso wie Kurse zum Bodenseeschifferpatent, zu Rhetorik, Buchhaltung, Tanzkurse und Buchhaltung sowie Existenzgründungsseminare finden sich ebenfalls wieder im Programm der VHS.

Semesterschwerpunkthema im Frühjahr ist "Einwanderungsland Deutschland – Einwanderung in Rottweil". Winfried Hecht eröffnet die Reihe mit einem Vortrag, der danach fragt, woher die alten Rottweiler eigentlich kamen, bevor sie in die älteste Stadt Rottweil eingewandert sind. Das Heft liegt ab sofort an öffentlichen Stellen in Rottweil und den Teilorten aus. Das Programm ist ebenfalls auf vhs-rottweil.de veröffentlicht. Dort gibt es eine Buchungsoption. Anmeldung und Information ist aber auch unter Telefon 0741/49 44 44 oder 49 44 45 sowie per E-Mail an info@vhs-rottweil.de möglich.