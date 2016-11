Rottweil "Profis leisten was": Trio punktet

Besonders erfolgreich waren in diesem Jahr die Steinbildhauer und Steinmetze, die in beiden Fachrichtungen den Landessieger stellten und zudem noch den jeweils ersten Platz im Design-Wettbewerb "Die gute Form" belegten. Einer von ihnen ist Aaron Weisser, der seine Ausbildung in der Rolf Weisser GmbH in Schramberg absolvierte.

Auch im Lebensmittelhandwerk durfte man sich über einen Doppelsieg freuen: Sowohl die beste Konditorei-Fachverkäuferin als auch die beste Bäckerei-Fachverkäuferin des Landes haben ihre Berufe in der Region erlernt.

Für die acht Erstplatzierten, darunter Weisser, die am 29. Oktober zusammen mit den anderen Gewinnern in Reutlingen geehrt wurden, ist mit dem Landessieg noch lange nicht Schluss: Sie treten im November gegen Mitstreiter aus ganz Deutschland an und können sich am 10. Dezember bei der Abschlussveranstaltung in Münster vielleicht als Bundessieger feiern lassen.

Den zweiten Platz erreichte Zahntechnikerin Nadja Lang. Sie machte ihre Ausbildung im Dentallabor Mathias Schmengler in Oberndorf. Friseurin Selina Flaig (Friseur Jürgen Blöchle, Fluorn-Winzeln) wurde Dritte.