Rottweil Proben könnten besser besucht sein

Der Dirigent der aktiven Kapelle, Thomas Brolde, blickte auf ein aktives Vereinsjahr zurück. Er lobte die sehr guten Leistungen an den Konzerten in Binsdorf, Irslingen sowie am eigenen Weihnachtskonzert der Musikkapelle Zepfenhan. Für zuverlässigen Probebesuch bedankte sich Brolde bei einigen Musikern mit einem Präsent, gleichzeitig mahnte er allgemein zu einer stärkeren Teilnahme an den Proben.

In diesem Jahr plant Brolde eine etwas andere Konzertvorbereitung, denn sein Ziel ist es "rechtzeitig fertig zu werden, ohne zum Schluss in Stress zu kommen". Sein besonderes Augenmerk liegt auf dem Rhythmus und der Technik. Das geplante Wertungsspiel im Sommer wird in das nächste Jahr verschoben. Brolde beendet seinen Bericht mit den Worten, dass ihm die Arbeit als Dirigent bei der Musikkapelle Zepfenhan viel Freude bereite. Er bedankte sich bei dem aktiven Musiker Hubert Grimm für seine Bereitschaft als Busfahrer, die Kapelle zu den Auftritten zu fahren. Sein Dank galt auch Simone Eichinger für das Führen der Anwesenheitsliste in den Proben sowie Martina Grimm als Notenwartin.

Neben den feststehenden Auftritten und Veranstaltungen wie das Bier- und Schlachtfest freut sich Jäger auch auf den zweitägigen Ausflug nach Malterdingen. Ein Schwerpunkt für die Zukunft ist die Planung des 100-jährigen Jubiläums in zwei Jahren, das vom 30. Mai bis 2. Juni 2019 stattfinden wird.

Für 40-jährige Treue zum Musikverein wurden Elfriede Dilger und Bernd Burkart jeweils zum Ehrenmitglied ernannt. Michael Jäger überreichte den beiden die Ehrenurkunde. Bei den Wahlen wurde der Vorsitzende Michael Jäger, die Kassiererin Tanja Singer, die Jugendleiterin Evelyn Eichinger sowie die Beisitzer Martina Grimm und Klaus Wagner erneut gewählt.