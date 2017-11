Rottweil Proben beginnen am Freitag

Dabei geht es um die Volkszählung in Israel, die Herbergssuche von Maria und Joseph und die Geburt Jesu. Das Krippenspiel erzählt von den Hirten und den Sterndeutern, die sich auf den Weg nach Bethlehem machen. Die Krippenspielkinder singen und sprechen diese Geschichte.

Die Texte des Krippenspiels entstanden in Zusammenarbeit von Marie Julie Dürr und Annegret Künstel. Die musikalische Leitung hat Kirchenmusikdirektor Johannes Vöhringer inne. Die Proben für das Krippenspiel beginnen am Freitag, 17. November, 16 bis 17 Uhr, im Johanniter-Gemeindehaus. Dort werden auch die Rollen verteilt. Alle Kinder ab vier Jahren sind eingeladen, beim Krippenspiel mitzumachen.

Die weiteren Proben finden am 24. November, 1. und 8. Dezember immer von 16 bis 17 Uhr statt. Am 15. Dezember und 22. Dezember werden die Proben von 16 bis 17.30 Uhr in der Predigerkirche sein. Am 24. Dezember treffen sich die Krippenspielkinder schon um 15.30 Uhr. Der Familiengottesdienst beginnt um 16 Uhr.