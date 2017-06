Rottweil Preisträger zeigen ihr Können

Rottweil. Auch 2017 haben die Lehrkräfte der Rottweiler Musikschule ihre Erfolgsserie beim Wettbewerb Jugend musiziert nahtlos fortgesetzt. Vier Nachwuchstalente hatten sich für das Finale auf Bundesebene qualifiziert und schafften es in den Pfingstferien in Paderborn allesamt in die Preisränge.