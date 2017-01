Rottweil Predigt mit Bibel und Narrenbuch

Der bibelfeste Pfarrer und einige Narrenbuch-Belesene tragen bereits die Gedanken für die Predigt zusammen. Ministranten aus allen vier Narrenstädten werden bei der Narrenmesse ihren Dienst tun. Dass die Narren im Kleidle zum Gottesdienst kommen ist einmalig und auch nur alle 14 Jahre in Rottweil zu sehen.

Anja Banholzer hat für die Einladung zur Messe die folgenden Reime geschrieben: "Jetzt liebe Leute seid mal ganz Ohr,/ denn auch die Kirche bereitet sich auf den Narradag vor./ Wenn’s am Wochenende in Rottweil wird närrisch und bunt,/ hält auch die katholische Kirche zum Viererbund./ Am Sonntag rufen die Glocken der Kapellenkirche alle Narren und Frommen,/ sie sollen um 9.30 Uhr in die Narrenmesse kommen./ Mit Narrenengel, Rössle und Vertretern aus allen Gemeinden im Bund/ kommt die Farbenpracht verschiedenster Kleidle in die Kirche zu dieser Stund./ Dann schlüpft der Narr unter die Larve, der Fromme schaut in die Bibel/ und wir können entdecken, dass überall steht geschrieben: Jedem zur Freude und niemand zum Leid."