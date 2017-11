Rottweil Prächtiger Weihnachtsbaum ziert Fußgängerzone

Für das Aufstellen war, wie in jedem Jahr, der städtische Betriebshof verantwortlich. Ein Bauhoffahrzeug transportierte die etwa zehn Meter hohe Weißtanne in die Fußgängerzone. Mit einem Hubarbeitskran wurde der Baum dann in Position gebracht und verankert. Jetzt fehlen nur noch die Lichter, die rechtzeitig zum ersten Advent angebracht werden sollen.

Zusammen mit Aktion "Achtung Weihnachten", die erstmals am 23. November stattfindet und dem Weihnachtsmarkt, der vom 7. bis 17. Dezember seine Pforten öffnet, präsentiert sich die Innenstadt wieder besonders schön beleuchtet und weihnachtlich.