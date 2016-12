Rottweil "Potpourri" wechselt den Besitzer

Rottweil/Villingendorf. Suppen, Salate, Pfannengerichte – das "Potpourri" oberhalb des Schwarzen Tors hat sich mit seinem Angebot in Rottweil längst etabliert. Jeannette Völker, gelernte Restaurantfachfrau aus Villingendorf, will am erfolgreichen Konzept nichts ändern, aber durchaus die ein oder andere neue Idee einbringen.

Die 42-Jährige kommt vom Fach: Seit zwei Jahren ist sie im Hotel Sailer in Rottweil tätig, zuvor arbeitete sie sechs Jahre lang in der "Linde" von Rainer und Inge Gaiselmann in Villingendorf. Dort wird der Betrieb, wie bereits berichtet, Mitte Dezember eingestellt. Von der Insolvenz ist das "Potpourri" aber nicht betroffen.

Jeannette Völker weiß, wie viel Herzblut Gaiselmanns, denen sie freundschaftlich verbunden ist, in den Rottweiler Betrieb gesteckt haben und freut sich nun umso mehr, diesen weiterführen zu können. "An der bewährten Qualität und Frische wird sich nichts ändern", versichert Völker. Sie hat nicht nur Konzept, Inventar und den dazugehörigen Mietvertrag für die Räume in der Waldtorstraße übernommen, sondern auch die wichtigsten Köpfe: Koch Markus Juanico von Zeppelin aus der "Linde" und die "Seele des Potpourri" Regina Rebhan sind auch künftig mit dabei. "Ich freue mich, dass es für sie und die Gäste nahtlos weitergeht", so Jeannette Völker.