Rottweil Posselt: Das wäre ein Schildbürgerstreich

Preise ziehen an: Huber empfiehlt schnelle Ausschreibung

Nachdem Zimmern sich im Zuge der Haushaltsberatungen jetzt entschieden hat, den neuen Radweg bis zur Gemarkungsgrenze in Richtung Hausen zu bauen, ist Rottweil am Zug. Fachbereichsleiter Lothar Huber erläuterte die Planung: Der parallel zur Bollershofstraße verlaufende Waldweg soll "ertüchtigt" werden, an zwei Stellen muss jeweils ein Stück neuer Radweg gebaut werden, um einen durchgehenden Verlauf zu schaffen.

Lothar Huber empfahl dem Gemeinderat, die Maßnahme mit Blick auf die anziehenden Preise schnell auszuschreiben, sobald die Unbedenklichkeitserklärung des Regierungspräsidiums vorliegt.