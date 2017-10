Rottweil Positive Bilanz macht zufrieden

So war es dann auch nicht verwunderlich, dass die Neuwahlen, die Norbert Hinz leitete, problemlos über die Bühne gingen. Mit dem Satz "Ich stehe zum letzten Mal für eine Kandidatur zur Verfügung", kündigte sie aber keineswegs eine Reduzierung ihrer Arbeit für die nun beginnende Amtszeit an. Im Gegenteil: Schon jetzt freue sie sich auf einige Highlights, die sie zusammen mit ihrem ebenfalls engagierten und in der Mitgliederversammlung einstimmig bestätigten Vorstandsteam bereits auf den Weg gebracht hat. Uli Griesser als Stellvertreter, Geschäftsführerin Ulrike Denzel sowie die zu Beisitzern berufenen Stefan Zeilfelder und Marianne Markwardt, die "mit großem Engagement und mit ihrem Wissen und Können Veranstaltungen durchführen und anbieten", bilden die Grundlage für eine gute und Verbandsarbeit, so Reismann.

Die delegierten erlebten, an diesem Abend einen höchst informativen Vortrag von Norbert Hinz über den horizontalen Laufbahnwechsel. Der vom VBE schon lange angestrebten und geforderten Besoldungsangleichung wird mit den vom Kultusministerium auf den Weg gebrachten Maßnahmen Rechnung getragen, sagte der Rechtsexperte des VBE. Er beschrieb die vier unterschiedlichen Fallgruppen, die diesen Laufbahnwechsel ermöglichen. Eine Weiterbildung, je nachdem im Seminar oder auch an der PH, sei dazu erforderlich. Auf jeden Fall ein komplexes wie kompliziertes Maßnahmenbündel notwendig, das in die richtige Richtung weist.

In seinem Fazit machte Norbert Hinz, die Angleichung der Besoldung mit einem einleuchtenden Beispiel deutlich: "Der Kinderarzt bekommt auch nicht weniger, weil er für Kinder da ist und nicht für Erwachsene."