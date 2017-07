Rottweil/VS G20: Polizisten kehren verunsichert zurück

Einsätze, wie Straßen zu sichern, würden oftmals nur von Kleingruppen mit zwei, drei Beamten durchgeführt. Deshalb galt für die neun Beamte die Maßgabe der Hamburger Polizeiführung: Wenn ein Konflikt aufkommt, der nicht berechenbar ist, sich zunächst selbst in Sicherheit bringen. Während solcher Einsätze mache man sich schon Gedanken, meint Aschenbrenner. "Kann ich mich zurückziehen? Muss ich mich zurückziehen?", mit solchen Fragen umzugehen, sei nicht einfach.

Deshalb seien die eingesetzten Beamten des Präsidiums "doch sehr verunsichert" von dem Einsatz zurückgekehrt. Die Dimension der Gewalt in Hamburg sei sehr erschreckend gewesen. "Jeder von uns hat mit Konflikten zu tun, aber so eine Situation ist schon noch mal etwas anderes", meint er. Die Beamten vom Tuttlinger Polizeipräsidium hatten Glück. Keiner wurde verletzt.

Aschenbrenner meint indes mit Blick auf die linksautonome Szene Hamburgs: "Das kann man nicht mit hier vergleichen." Zwar gebe es auch im Bereich des Tuttlinger Polizeipräsidiums linksextreme Gruppen wie die Antifa, die Szene halte sich jedoch "in Grenzen". So sei es auch bei dem Aufeinanderprallen der islamkritischen Pegida-Bewegung in Villingen-Schwenningen und der Antifa in der Vergangenheit nur zu "wenigen Zwischenfällen" gekommen. Dennoch wolle er das Problem Linksextremismus nicht verharmlosen. Auch hier könne es schnell zu Entwicklungen kommen, auf die die Polizei ein Auge haben müsse.

Für ihren Einsatz in der Hansestadt bekommen die baden-württembergischen Polizisten nun drei Tage Sonderurlaub. Das sagte am Dienstag Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU).