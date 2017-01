Rottweil Polizeipräsident besucht Landkreis

Zum Thema passt, dass Tuttlingens neuer Polizeipräsident Gerhard Regele kürzlich seinen Antrittsbesuch beim Landkreis Rottweil absolviert hat, das teilt das Landratsamt mit. Kreis und Polizei werden ihre gute und konstruktive Zusammenarbeit auch in Zukunft fortsetzen. Das bekräftigten Michel und Regele bei ihrem ersten Treffen.

Zentrale Themen des Antrittsbesuchs waren die Sicherheit im Landkreis Rottweil sowie aktuelle Fragen zur Polizeireform. Verkehr und Jugendschutz seien nur wenige Beispiele für die Bandbreite an Themen, die beide Behörden als Partner bearbeiten. "Unser gemeinsames Ziel ist dabei stets, die Sicherheit im Landkreis zu erhöhen", stimmen der Landrat und der Polizeipräsident überein. Ein Eckpfeiler dafür sei das partnerschaftliche und vertrauensvolle Miteinander zwischen Landratsamt und Polizei.

Einig waren sich die beiden auch, dass dies nachhaltig nur möglich sei, wenn auch auf Dauer eine angemessene personelle Ausstattung der Polizeidienststellen gewährleistet sei. Auch Regele gegenüber meinte Michel: "Die Reform hat sich insgesamt bewährt. Dies gilt auch für die Standorte der Kriminalpolizeidirektion in Rottweil und der Verkehrspolizeidirektion in Zimmern o.R." Er hoffe, dass die jeweils notwendigen baulichen Erweiterungen zügig umgesetzt werden.

Zudem bedankte sich der Landrat bei Regele stellvertretend für alle Polizeikräfte für deren zuverlässigen Dienst für die Bürgerschaft.