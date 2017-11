Rottweil Polizei verhaftet Drogendealer

Nach erfolgtem Zahlungseingang wurden die Betäubungsmittel verpackt und postalisch an ihre Abnehmer versandt. Die Durchsuchungen brachten einiges an Drogen und Drogenutensilien an den Tag. Neben Amphetaminen, Opiaten und Testosteron wurden auch insgesamt etwa fünf Kilogramm Marihuana, sowie Psylocibinhaltige Pilze in den Wohnräumen sichergestellt. Ebenso fanden die Polizeibeamten fast sieben Kilogramm Streckmittel.

In einer Wohnung befanden sich noch diverse Gerätschaften, die auf eine ehemalige Indoorplantage zurückzuführen waren. Nach weiteren Ermittlungen wurden die Beamten zudem noch außerhalb der Wohnungen fündig und staunten nicht schlecht, als sie in einem Waldstück zwischen Aldingen und Spaichingen 30 Marihuana-Pflanzen in einer Größe zwischen 1,40 Meter bis 2,30 Meter fanden. Nach der Abernte kam dort ein Gesamtgewicht von über 25 Kilogramm zusammen.

Gegen zwei 22-jährige Männer wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil vom Amtsgericht Rottweil Haftbefehl erlassen. Sie befinden sich nunmehr in Untersuchungshaft. Gegen einen 21-Jährigen wurde der ebenfalls erlassene Haftbefehl gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Auch hier gelang den Sicherheitsbehörden wieder ein Erfolg gegen die organisierte Rauschgiftkriiminalität in der Region.