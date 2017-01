Rottweil Polizei sucht Unfallzeugen

Rottweil.

Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall in Rottweil Zeugen. Dieser hat sich

am Montag gegen 14.20 Uhr in der Eichenstraße ereignet. Ein 27-jähriger Fahrer eines weißen Sprinters war mit seinem Transporter in Richtung Fichtenstraße unterwegs. Hinter dem Sprinter fuhr eine 38-jährige Frau in einem roten Audi A 2. Laut Polizei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Sachschaden beträgt rund 2000 Euro. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs werden Unfallzeugen gebeten, sich mit dem Revier Rottweil, Telefon