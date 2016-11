Rottweil Polizei schnappt diebisches Duo

Kreis Rottweil. Seit September ist es in den Kreisen Rottweil, Tuttlingen, Zollernalb und Schwarzwald-Baar zu einer Vielzahl von Wohnungseinbrüchen gekommen. Nach laut Mitteilung akribischen Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Rottweil und zwei entscheidenden Zeugenhinweisen zu den Einbrüchen am vergangenen Mittwoch in Böttingen und Deißlingen hat die Polizei Bayreuth zwei Tatverdächtige festgenommen. Die beiden aus Litauen stammenden Männer im Alter von 46 und 53 Jahren wurden auf der Autobahn 9 in Richtung Berlin festgestellt und kontrolliert. Im Fahrzeug der beiden mutmaßlichen Einbrecher fanden die Polizisten eine größere Menge Schmuck und Bargeld. Ein Teil der Beute konnte bereits Einbrüchen im Landkreis Tuttlingen zugeordnet werden. Das Duo ist laut Polizei auch dringend verdächtig, für einen schadensträchtigen Einbruch vom 16. September Rietheim-Weilheim (Rußberg) verantwortlich zu sein. Die beiden Männer wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil gestern dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Die Kriminalpolizei Rottweil prüft, für welche weiteren Einbrüche die Festgenommenen infrage kommen.