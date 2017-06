Rottweil Polio den Kampf angesagt

Der Internationale Bund (IB) in Rottweil wurde durch verschiedene Sammelstationen bei der Volksbank Rottweil auf diese Aktion aufmerksam. Das Thema wurde im Unterricht mit jungen Jugendlichen durchgenommen und thematisiert.

Die Aktion stieß auf große Begeisterung, so dass in kurzer Zeit einige Deckel gesammelt werden konnten, so der Verantwortliche des Bildungszentrums Rottweil, Andreas Hoffmann. Gesammelt werden nur Kunststoffdeckel und -Verschlüsse von Plastikflaschen und Getränketüten. Diese bestehen aus Polyethylen (HDPE) oder Polypropylen (PP), ein hochwertiges und gut recyclingfähiges Material. Diese Deckel werden mittlerweile deutschlandweit gesammelt und der Erlös aus dem Verkauf der Deckel, die an Recyclingbetriebe verkauft werden, kommt ausschließlich der Kampagne "End Polio Now" zu gute. 500 Deckel decken eine Impfung gegen Kinderlähmung.

Wie viele inzwischen gesammelt wurden, so Andreas Hoffmann vom IB Rottweil, wisse er nicht, aber dies sei auch nicht wichtig. Wichtig sei, Jugendliche gerade heute für dieses Thema zu zu sensibilisieren. Auch nach der Aktion des Internationalen Bundes werden viele Jugendliche weiter sammeln.

Weitere Informationen: www.deckel-drauf-ev.de

Der Verein "Deckel drauf" wurde am 20. August 2014 beim Amtsgericht Nürnberg ins Vereinsregister eingetragen und ist ein Rotary Projekt. Im selben Jahr, am 17. September, erhielt der Verein vom Zentralfinanzamt Nürnberg die Anerkennung als gemeinnützig. Das Ziel des Vereins besteht darin, durch das Sammeln und die Verwertung von Plastikdeckeln Projekte zu finanzieren. Mit dem Erlös der Deckel wird im ersten Schritt das Rotary Projekt "End Polio Now" und damit die Bekämpfung der Krankheit Polio unterstützt