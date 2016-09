Rottweil Podium bekommt neues Format

Vor zehn Jahren startete diese Reihe, Anfang Oktober fällt der Vorhang. Er wird sich zwar wieder heben, dann wird das Podium aber ein anderes sein. "Es wird eine neue Reihe geben", erklärt Walter Hölle, Organisator und Motor für das Engagement des Instituts in Sachen Kultur. Der Titel "Sparkassen-Podium" solle als Label erhalten bleiben, allerdings werde die Musikschule federführend sein. Für die neue Reihe, bei der aus dem Veranstalter ein Sponsor wird, brauche es auch neue Rahmenbedingungen, ergänzt Michael Bayer. Er hatte seinerzeit das Format des Förderkonzerts vorgeschlagen, als die Kreissparkasse Möglichkeiten suchte, im Rahmen ihres 150-jährigen Bestehens junge Künstler zu unterstützen. Besonders begabte junge Musiker sollten ein echtes Podium bekommen, so der Ansatz, eine Möglichkeit, sich bei einem professionell organisierten Konzert präsentieren zu können.

Im Eröffnungsjahr gab es gleich drei solcher Konzerte: Am 9. April spielte Sebastian Küchler-Blessing an der Walcker-Orgel von St. Maria in Schramberg die Premiere. Vier Wochen später erlebten Musikfreunde ein Konzert mit der Cellistin Janina Ruh in der Klosterkirche in Oberndorf. Und am 14. Oktober 2006 gehörte das Podium im Neubau der Rottweiler Königstraße, wo exakt zehn Jahre später das letzte Konzert dieser Reihe stattfinden wird, der Violinistin Maria Elisabeth Lott.

Dieses Podium stellt durchaus hohe Ansprüche, bietet aber die Möglichkeit, auf dem Weg zum Berufsmusiker besser wahrgenommen zu werden. Bayer hat in den vergangenen zehn Jahren einige Musiker aus dem ganzen Kreisgebiet aufgetan, die ihre musikalische Ausbildung, so wichtig auch das ist, nicht nur für ihr Hobby, das Engagement in einem Verein oder als drittes Standbein nutzen, sondern eine Karriere als Berufsmusiker eingeschlagen haben. Sie wissen zu berichten, dass der Weg trotz Begabung hervorragender Ausbildung und Förderung steinig ist. Um so wichtiger scheint es, dass das Podium als ein Element der Förderung weiterhin erhalten bleibt. Es wird künftig allerdings nicht nur mit einer neuen Struktur und unter neuem Dach stattfinden, sondern auch ohne Bayer auskommen müssen. "Ich bin jetzt fast zehn Jahre im Ruhestand" sagt der frühere Leiter der Rottweiler Musikschule und fügt hinzu: "Ich will jetzt auch in Ruhestand gehen." Er sagt es mit einem Augenzwinkern, aber bestimmt.