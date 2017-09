Rottweil Planspiel Börse in Jubiläumsrunde

"Bewusstsein für nachhaltiges Wirtschaften und Geld vermitteln"

Die bundesweit besten Schülerteams gewinnen Siegerreisen und einen Aktionstag für die ganze Schule. Zudem prämiert die Kreissparkasse Rottweil zusätzlich Preise auf lokaler Ebene: Die fünf besten Schülerteams aus der Region in der Depotgesamtwertung und die Erstplatzierten in der Nachhaltigkeitsbewertung erhalten einen Geldpreis. Spielende ist am 13. Dezember, am 23. Januar findet die Siegerehrung im Hofer-Saal der Kreissparkasse Rottweil statt.