Rottweil Pforten auf für das neue Angebot

Rottweil. Die Lehrer und die Eltern an der KWS standen von Anfang an hinter diesem Schritt der Schulleitung. Nun ist die Freude bei allen Beteiligten über die zu erwartende höhere Qualität des bereits seit vielen Jahren bestehenden Ganztagsbetriebs an der KWS groß. Rektor Willy Schmidt hatte in der Sitzung des Gemeinderatsausschusses im September darauf hingewiesen, dass es darum gehe, die Bildungsqualität zu erhöhen und junge Menschen von heute auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten. Und dazu brauche es mehr Bildungszeit und zusätzliche Lehrerwochenstunden, die nach diesem Modell vom Land zugeteilt werden. Ins gleiche Horn wie Schmidt stieß der Rottweiler Landtagsabgeordnete Stefan Teufel in seinem Glückwunschschreiben. Weiter wies er darauf hin, dass Ganztagesschule (GTS) nicht nur Betreuung sein dürfe, sondern ein Angebot von hoher Qualität brauche.

Für die KWS ist dies längst Programm. Im Grundschulbereich hat sie 1997 mit der Kernzeitbetreuung begonnen, diese mit dem Förderverein als Träger zur Nachmittagsbetreuung ausgebaut bis schließlich die Stadt als Schulträger die offene Ganztagesbetreuung mit Frühbetreuung und Feierabendclub das Gesamtkonzept realisiert hat. Nun wird das Land mit in die Pflicht genommen, denn je nach Anzahl der Gruppen, gibt es Lehrerwochenstunden dazu. Dies bedeute auch für die Stadt eine Ersparnis, hoffte schon bei der Antragstellung Fachbereichsleiter Bernd Pfaff.

Die Eltern der KWS-Schüler haben nun die Wahl zwischen drei Modellen: die Halbtagesschule ohne zusätzliche Betreuung, die Ganztagesschule mit kostenfreier Früh- und Nachmittagsbetreuung bis 15.30 Uhr und eine erweiterte GTS mit zusätzlichen jedoch kostenpflichtigen Betreuungsangeboten bis 17 Uhr.